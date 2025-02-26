Сервис для оценки качества услуг социальных организаций заработал в Подмосковье

Подмосковные некоммерческие организации могут оформить заключение о соответствии услуг онлайн. Такой сервис заработал на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, процедура оценки качества оказания общественно полезных услуг необходима для социально ориентированных некоммерческих организаций. Заключение о соответствии выдают госорганы, которые курируют направление деятельности компании.

«Теперь социально ориентированные некоммерческие организации могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Все, что потребуется сделать, — это заполнить онлайн-заявление, приложить документы и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Услуга доступна для юридических лиц и предоставляется в течение 21 рабочего дня.