Сервис для оплаты проезда по Мытищинской хорде запустили онлайн

Оплатить проезд по Мытищинской хорде теперь можно через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru . Об этом сообщили в Минитерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Если номер машины и номер свидетельства о регистрации транспорта уже есть в личном кабинете на портале, то счета за проезд появятся в сервисе сами. Также для автоплатежа можно заранее пополнить счет транспондера в «Моих платежах».

На хорде действует система «Свободный поток». Она позволяет ехать без шлагбаумов и остановок. Камеры сами распознают номера автомобилей и фиксируют проезд.

Оплатить его можно и другими способами: на портале госуслуг, в банковских приложениях, через транспондеры, в личном кабинете на сайте оператора или через телеграм-бот.

Мытищинская хорда — современная платная дорога, которая дублирует северо-восточную часть МКАД. Она разгружает трассы и помогает быстрее добираться до Шереметьево жителям Ярославского направления.

С декабря 2024 года, когда движение открыли, на трассе зарегистрировали уже около 29 миллионов поездок. Дорогой до 2038 года управляет компания «Транстолл» (входит в группу «ВИС»).