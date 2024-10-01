Сервис для многодетных семей обновили на портале госуслуг Подмосковья

Онлайн-услугу для присвоения статуса многодетной семьи улучшили в Подмосковье. К форме заявления подключили сервис, который проверяет данные о детях и автоматически предоставляет информацию пользователю.

«Новый онлайн-помощник подключили к услуге для многодетных семей. Когда пользователь вводит свои данные, сервис автоматически анализирует сведения обо всех детях заявителя через информационную систему и отображает их на экране», — рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жителю останется проверить данные и направить заявление на рассмотрение. Если же ребенок отсутствует в списке, то информацию о нем можно внести самостоятельно.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья рассказали, что услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка».

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