Сертификаты на жилье вручили трем детям-сиротам в Одинцовском округе

Программа губернатора Московской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, собственным жильем ежегодно реализуется в Одинцовском округе. 31 мая жилищные сертификаты на покупку квартир получили трое жителей муниципалитета.

Жилищные сертификаты на покупку квартир в конце мая получили Виктория Кулешова, Даниил Севостьянов и Ева Прейда. Глава округа Андрей Иванов поздравил ребят.

«Сегодня у вас торжественное событие. Совсем недавно вам исполнилось 18 лет. Государство выполняет свой долг перед вами, обеспечивает вас жильем. Мы вручаем сертификаты, на которые вы можете выбрать себе квартиры. Именно те, которые вам по вкусу. Считаю, что обретение своего дома — это очень важный этап в жизни. Собственное жилье — это всегда свобода, независимость, возможность строить будущее и создавать семью. Пусть ваши уголки будут самыми уютными», — обратился к ребятам Андрей Иванов.

В этом году в список на обеспечение жильем по Одинцовскому округу включены 16 детей-сирот. Все они планируют приобретать жилье самостоятельно с использованием государственного жилищного сертификата. Всего выдано пять сертификатов. По одному из них приобретена однокомнатная квартира в микрорайоне «Высокие Жаворонки».

С 1 января жилищный сертификат смогут получить дети-сироты старше 23 лет. В Подмосковье решили дополнительно защитить права ребят и продлили выдачу сертификата в регионе с 18 лет. Подмосковье — первый регион, который пошел на этот шаг, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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