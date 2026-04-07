Сертификаты на жилье получили дети-сироты из Воскресенска

В Воскресенске в 2026 году планируют предоставить жилье 15 детям-сиротам и молодым людям без попечения родителей. Большинство из них уже выбрали жилищные сертификаты вместо готовых квартир.

Поддержка реализуется в рамках региональной программы «Жилище». Право на получение жилья возникает у сирот после достижения совершеннолетия. Им предлагают два варианта — готовую квартиру или сертификат на самостоятельную покупку.

В текущем году жители округа отдали предпочтение сертификатам. Такой формат дает возможность выбрать жилье не только в Воскресенске, но и в других городах Подмосковья. Это расширяет выбор и позволяет подобрать более удобные условия для жизни.

На данный момент восемь человек уже воспользовались этой мерой поддержки. Они получили сертификаты и приобрели собственные квартиры. Новоселье отпраздновали все участники программы, достигшие 18 лет в этом году.

«Выдача жилищных сертификатов — это наиболее эффективный способ обеспечения жильем детей-сирот. Такой подход помогает быстрее адаптироваться к самостоятельной жизни и интегрироваться в общество», — отметила начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

В профильном ведомстве добавили, что Московская область остается одним из лидеров по обеспечению жильем детей-сирот. Программа способствует закреплению молодежи в регионе и влияет на развитие территории.

Получить подробную информацию о порядке оформления сертификатов можно по телефону горячей линии 122 с добавочным номером 6 или в телеграм-чате «Социалка. Воскресенск».