Сертификаты на жилье получили более 100 человек в Химках

В городском округе Химки продолжается реализация жилищных программ для работников бюджетной сферы. Жилье получили более 100 человек, среди них 17 работников образования и свыше 50 медицинских работников.

Меры поддержки действуют в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и направлены на привлечение специалистов в образование, здравоохранение, спорт и культуру.

В Подмосковье работают две программы. По «Социальной ипотеке» регион выплачивает половину стоимости жилья как первоначальный взнос и в течение десяти лет компенсирует сумму основного долга. Получатель платит только проценты по кредиту. По «Бюджетной ипотеке» социальная выплата составляет 40% от стоимости жилья и идет на первоначальный взнос.

«Когда я узнала о программе социальной ипотеки, мы решили подать документы. Пройдя все необходимые этапы, мы получили заветный сертификат на покупку жилья. Наш дом строится», — рассказала врач-ревматолог химкинской поликлиники № 1 Дарья Карасева.

«Меры, которые приняты в Московской области, занимают первое место в России по качеству и результативности», — подчеркнул депутат Московской областной думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Благодаря системной работе в рамках Народной программы «Единой России» специалисты бюджетной сферы получают возможность приобрести собственное жилье, а регион — привлечь и удержать квалифицированные кадры в важнейших социальных отраслях.