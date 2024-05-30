Сертификаты на социальную ипотеку вручили 47 медикам в Подмосковье

Вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека» состоялось в Доме правительства Подмосковья. Сертификаты на приобретение жилья получили 47 врачей, фельдшеров, медсестер, а также акушерка и рентгенолаборант.

«Соципотека является одной из самых значимых мер социальной поддержки для медицинских работников в Подмосковье. За все время ею воспользовались более 1,8 тысячи медиков. В этом году мы планируем выдать еще 160 свидетельств», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Программу запустили в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За это время улучшить свои жилищные условия смогли более трех тысяч ценных специалистов.

«В 2024 году мы вручим 295 свидетельств по программе. Участники получат от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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