Сертификаты на покупку квартир вручили восьми медикам в Одинцове

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Новые квартиры получат восемь медицинских работников Одинцовской областной больницы. В Доме правительства Московской области им вручили сертификаты на приобретение собственного жилья.

Социальные программы поддержки действуют для медиков, которые устраиваются на работу в государственные медицинские учреждения Московской области. Они помогают привлекать новые кадры. Одна из самых востребованных мер поддержки — социальная ипотека. Благодаря ей участники оплачивают только проценты по кредиту, власти региона же оплачивают половину стоимости жилья, а после — в течение 10 лет каждый месяц гасят основной долг.

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