Сертификаты на покупку квартир вручили восьми медикам в Одинцове

Новые квартиры получат восемь медицинских работников Одинцовской областной больницы. В Доме правительства Московской области им вручили сертификаты на приобретение собственного жилья.
Социальные программы поддержки действуют для медиков, которые устраиваются на работу в государственные медицинские учреждения Московской области. Они помогают привлекать новые кадры. Одна из самых востребованных мер поддержки — социальная ипотека. Благодаря ей участники оплачивают только проценты по кредиту, власти региона же оплачивают половину стоимости жилья, а после — в течение 10 лет каждый месяц гасят основной долг.