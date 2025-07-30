Сертификаты на переселение из аварийного жилья вручили в Красноармейске

Жители Красноармейска, которым предстоит переехать из аварийного жилья, получили соответствующие документы. Их вручили первый заместитель министра стройкомплекса Московской области Константин Лапин и депутат Мособлдумы Александр Легков.

Также Константин Лапин и заместитель главы Пушкинского городского округа Людмила Конопатченкова проконсультировали жителей по профильным вопросам, в том числе частным. Следующая такая встреча пройдет во Дворце культуры имени Ленина в Красноармейске 4 августа.

Отметим, что жилищный сертификат теперь могут получить не только собственники жилых помещений, но и наниматели. Также они могут рассчитывать на компенсацию в 175 тысяч рублей за квадратный метр жилья.

Подать заявление на получение документа в администрацию округа жители могут до 1 сентября. А реализовать сертификат нужно до 1 ноября.