Сертификаты на детские товары вручили 15 семьям бойцов СВО в Воскресенске

К новому учебному году 15 семьям погибших военнослужащих специальной военной операции из городского округа Воскресенск вручили подарочные сертификаты магазина детских товаров «Детский мир». Поддержку для семей организовали Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство социального развития Московской области.

Сертификаты в «Детский мир» номиналом 5000 рублей получили семьи погибших в специальной военной операции бойцов. Всего в округе вручили 24 подарочные карты детям из 15 семей Воскресенска.

«Выражаю самые чуткие слова благодарности родным и близким героев, отдавших свои жизни в ходе выполнения боевых задач СВО, низкий им поклон. Тяжелой утраты не вернуть, но пусть подобная акция и оказанная помощь принесут хоть каплю радости, утешения и счастья этим детям и их семьям», — сказала депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

По этим сертификатам родители смогут приобрести для детей школьные принадлежности, игрушки, одежду и средства гигиены.

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