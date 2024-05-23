Сертификат на жилье выдали еще одному сироте в Наро-Фоминске

Сирота Елизавета Ворошилова из Наро-Фоминска получила льготный сертификат на покупку жилья. Всего в этом году такие сертификаты получат 12 человек.

Сейчас Елизавета заканчивает 11-й класс Верейской школы. Впереди ее ждут экзамены и новые приятные хлопоты — поиск своей первой квартиры. Елизавета стала обладательницей жилищного сертификата на приобретение жилья за счет средств бюджета Московской области.

«Сертификат дает возможность на приобретение жилой площади в течение двух месяцев, и Елизавета уже находится в поиске. Нам очень приятно было услышать, что она ищет жилье именно на территории Наро-Фоминского городского округа. Мы рады, что молодежь остается у нас, потому что в округе делается очень много для того, чтобы было интересно и комфортно жить молодым семьям», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Елизавета планирует поступить в колледж полиции или училище МВД и после окончания работать по специальности в Наро-Фоминском округе.

«Всего такими сертификатами обеспечены 126 детей на территории Наро-Фоминского городского округа. В этом году у нас в очереди на получение сертификатов 12 человек. Трое уже получили, а оставшиеся поучат до конца года», — рассказал первый заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Московской области Григорий Кучеров.