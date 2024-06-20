Серпухову присвоили статус наукограда

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

Городской округ Серпухов получил звание наукограда. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как рассказали в Министерстве территориальной политики Подмосковья, недавно в стране отметили День наукоградов. Это города, которые двигают научный прогресс и технологический суверенитет.

В Серпухове работает градообразующий научно-производственный комплекс, а принятая стратегия развития округа в экспериментальной и инновационной деятельности позволит дать большой импульс прогрессу.

«Большой Серпухов — знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные стратегические научные идеи», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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