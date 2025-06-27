Серпуховский завод разработал модель лифтов с голосовым помощником

Серпуховский лифтостроительный завод оснастит флагманскую модель голосовым помощником. Он уже умеет распознавать внешний вид пассажиров, изменять подсветку в зависимости от их одежды, озвучивать прогноз погоды и другую информацию.

Как рассказали в региональном Мининвесте, позже голосовой помощник также сможет давать подробные справки, отвечать на вопросы и помогать в решении различных задач.

По словам представителя завода Дмитрия Захарова, ассистент работает на базе алгоритмов глубокого обучения и обработки больших данных.

«Пользователи смогут взаимодействовать с интерактивной платформой, которая будет готова поддержать разговор, подсказать маршрут или сообщить свежие новости», — рассказал он.

Ранее команда завода стала лауреатом премии «Лучший промышленный дизайн» благодаря инновационной модели лифта, которую создали совместно со Студией Артемия Лебедева.