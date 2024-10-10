Серпуховский завод представил интерактивный лифт на международной выставке

Еще две модели лифтов интерактивными возможностями собрали на заводе в Серпухове. Их продемонстрируют на международной выставке в Москве.

Серпуховский лифтостроительный завод представит новую кабину с дизайном от студии Артемия Лебедева. Ее грузоподъемность составит одну тысячу килограммов.

Как сообщили в подмосковном Мининвесте, кабина пройдет первую обкатку на выставке «Лифт Экспо». Для этого на заводе собрали специальную шахту. Она обеспечит передвижение пассажиров на второй уровень и спуск на первый.

Кибина оборудована видеокамерой, OLED-экранами под зеркалом и стеклянными панелями. В сентябре модель стала призеров национальной премии по промышленному дизайну.

Гости выставки также смогут увидеть концептуальную версию — ее стены облицованы натуральным камнем, а пол — покрытием из керамогранита.

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