Серпуховский завод экспортировал первые 100 лифтов в Армению

Серпуховский лифтостроительный завод наладил экспорт в Армению. Туда уже поставили первые 100 кабин, которые установят в многоквартирных домах.

Кабины Серпуховского лифтостроительного завода установят в жилых домах Еревана. Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, туда экспортировали 100 кабин грузоподъемностью 400 килограммов. В первую очередь там заменят аварийные подъемники, которые простаивали или не использовались из-за неисправности.

«Треть лифтов из первой партии уже установлена в жилых зданиях, на ряде объектах монтаж продолжается, производство остального оборудования завершено. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», — рассказала она.

По словам управляющего заводом Леонила Чернонога, компания имеет лучшие перспективы на все пространстве Евразийского экономического союза.

«Завод в Серпухове, спроектированный с учетом опыта мирового машиностроения, располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней и что не менее важно — коллективом профессионалов, мотивированных на успех», — отметил он.

В будущем компания планирует заняться разработкой пассажирских лифтов разной ценовой категории, в том числе эксклюзивных моделей.