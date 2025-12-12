Серпуховский производитель лапши представил товары на международной выставке

Предприятие «Маревен Фуд Сэнтрал», которое работает в Серпухове, представило товары на крупной международной выставке Food Africa 2025. Мероприятие проходило с 9 по 12 декабря в Каире.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что компания привезла на выставку более 10 видов продукции. Среди них были лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие бульоны и макаронные изделия.

Во время работы выставки делегация предприятия провела ряд важных встреч с потенциальными партнерами из Египта, стран Северной и Тропической Африки, а также из Ближневосточного региона.

Стороны обсудили конкретные шаги по сотрудничеству, возможность адаптации ассортимента под местные рынки, а также вкусовые предпочтения потребителей.

Чтобы познакомить гостей выставки с продукцией поближе, на стенде компании организовали интерактивную зону.

Завод в Серпухове обладает значительными мощностями, выпуская свыше полутора миллиардов единиц продукции в год и отправляя товары по всей России и за рубеж.

Общий портфель компании включает более 160 наименований продуктов, которые продаются в крупнейших торговых сетях.

Власти Московской области поддерживают выход компаний на зарубежные рынки, поскольку это открывает для местных производителей новые возможности.