Полумарафон «Золотой павлин» пройдет в Серпухове 25 июля

В подмосковном Серпухове 25 июля пройдет полумарафон «Золотой павлин». Это будет заключительный беговой старт сезона «Суперлига Подмосковья». Соревнование пройдет в парке имени Олега Степанова.

На старт выйдут бегуны на дистанции 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Также в программе — детский забег на 500 метров для ребят от четырех до одиннадцати лет. Участие в нем бесплатное.

Жители и гости Серпухова должны учитывать, что в день забега временно изменят схемы движения автобусных маршрутов № 3, № 8 и № 20к.

Зарегистрироваться на полумарафон можно на [официальной странице события](https://reg.russiarunning.com/event/Serpuhov2026).

Проект «Суперлига Подмосковья» существует с весны 2022 года. Он включает не только бег и ходьбу, но и другие виды спорта: лыжи, плавание, велоспорт, лыжероллеры. Все достижения участников фиксируются на [портале проекта](https://суперлигамо.рф) и идут в общий зачет преодоленных километров. Серия забегов организована в рамках государственной программы «Спорт России».