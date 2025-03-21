Серпуховский округ принял участие в международной туристической выставке

В Москве завершилась 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. На стенде Подмосковья представили продукцию городского округа Серпухов: помадку, сыр и мед.

Все товары производят из экологически чистых компонентов. Гости выставки поучаствовали в дегустации разнообразных гастрономических брендов. Для них также подготовили викторины, мастер-классы и конкурсы.

По словам временно исполняющего полномочия главы городского округа Серпухов Алексея Шимко, муниципалитет славится парк-отелями и гостиницами, они получили признание на всероссийском уровне.

«Впереди много планов и проектов для привлечения гостей в наш округ!» — добавил он.

Отметим, что Приокско-Террасному биосферному заповеднику в Подмосковье, которому в этом году исполнится 80 лет, также уделили на выставке особое внимание.