Серпуховский лифтостроительный завод представит разработки на конференции в МГСУ

В Москве пройдет крупное отраслевое событие, посвященное лифтовой отрасли. Техническая конференция, которую проводят с 2014 года, на этот раз состоится 9 апреля на базе Московского государственного строительного университета.

В мероприятии примут участие представители профильных министерств и ведомств, а также более 50 ключевых российских производителей лифтов.

Свою продукцию на мероприятии покажет и Московская область — делегацию региона возглавит Серпуховский лифтостроительный завод.

На специально организованном стенде гости смогут познакомиться с последними разработками предприятия: от современных систем управления и инновационных механизмов до новых моделей кабин.

Программа конференции построена так, чтобы охватить максимальное количество профессиональных запросов. Инженеры и технические специалисты смогут погрузиться в детальный разбор причин аварийных остановок лифтов, обсудить эффективность различных видов механической защиты, а также оценить современные подходы к наладке оборудования.

Отдельное внимание уделят цифровым системам мониторинга, которые позволяют предсказывать сбои еще до того, как техника выйдет из строя.

Для руководителей компаний подготовили отдельную управленческую сессию с элементами курса повышения квалификации. Кроме того, организаторы предусмотрели открытый формат общения.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что обновление лифтового парка остается для ведомства одним из главных приоритетов, ведь за этим напрямую стоит безопасность людей.

