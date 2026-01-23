Серпуховский лифтостроительный завод поставил в ДНР свыше 140 подъемников за год

Серпуховский лифтостроительный завод за минувший год поставил в столицу Донецкой народной республики 145 подъемников. Предприятие уже несколько лет сотрудничает с застройщиками из другого региона.

Договоры о поставках оборудования предусматривали установку лифтов в детских садах, школах и медицинских учреждениях ДНР.

«Взаимодействие с новыми территориями — стратегическое направление для Серпуховского лифтостроительного завода. Нам важно, чтобы в домах жителей этих регионов были установлены безопасные и качественные лифты», — пояснил заместитель генерального директора по развитию завода Дмитрий Захаров.

По его словам, планомерная работа с предприятиями региона продолжится.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что в 2024 году завод передал 15 лифтов в Енакиево и Мариуполь.