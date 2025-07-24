Серпуховский лифтостроительный завод наладил поставки в 69 городов России

Серпуховский лифтостроительный завод расширил поставки. Продукцию предприятия поставляют в 69 городов в 33 регионах России, рассказали в областном Мининвесте.

Более 33% отгрузок завод поставляет в города Подмосковья, отметили в Мининвесте. Лифты СЛЗ уже установлены в Мытищах, Дзержинском, Домодедове, Клину, Серпухове и других городах.

Также предприятие поставляет продукцию в Москву Санкт-Петербург, Казань, Самару, Уфу, Чебоксары, Тюмень, Краснодар, Волгоград.

«Наиболее крупные отгрузки сегодня приходятся на Московскую область — свыше 30% общего объема, Республику Татарстан — около 10%, Краснодарский край — более 6%, Чувашскую Республику — 2%», — сказал заместитель генерального директора по развитию завода Дмитрий Захаров.

В этом году более 80% всех поставок пришлось на коммерческие контракты, остальные 20% — по линии Фонда капремонта.