Серпуховский лифтостроительный завод локализует китайские технологии

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) подписал партнерское соглашение с крупным китайским производителем лифтового оборудования HOSTING. Согласно проекту, планируется запуск совместной линейки продукции с использованием инженерных решений из Китая. Об этом сообщил коммерческий директор СЛЗ Дмитрий Захаров.

СЛЗ планирует производить пассажирские, высокоскоростные и панорамные лифты, специализированные больничные подъемники, строительные лифты в шахты, а также грузовые и автомобильные кабины, эскалаторы и траволаторы.

«В настоящий момент идет проработка технических, инженерных и конструкторских решений, которые мы будем интегрировать в производство сервисов. Конечная цель — это инновационный лифт совместного производства», — подчеркнул Захаров.

Испытания будут проводиться в Серпухове на испытательной башне СЛЗ высотой почти 90 метров. Это позволяет тестировать лифты на скорости 8 м/с, причем завод может проводить испытания девяти лифтов одновременно.

Предприятие постоянно расширяет линейку продукции и диверсифицирует производство. В прошлом году СЛЗ запустил серийное производство лифтов на тяговых ремнях, разработал интерактивные и высокоскоростные модели для небоскребов, а также внедрил систему рекуперации энергии.

Захаров отметил, что СЛЗ — крупнейший производитель лифтов в Московской области. В конце 2025 года компания выиграла тендер на замену более 4000 лифтов, срок действия контракта — до 2031 года. Сейчас идет активная стадия подготовки к первому этапу его реализации.