Серпуховский колледж получил награду национального конкурса

История учебного заведения началась в 1930 году с открытия Серпуховского педагогического техникума. Спустя шесть лет он получил статус училища, затем стал Московским областным педагогическим колледжем, а нынешнее название носит с 2010 года.

Сейчас образовательное учреждение входит в сотню лучших колледжей страны. Его выпускников всегда готовы принять на работу, поскольку колледж готовит настоящих профессионалов своего дела.

С 1985 года этим многопрофильным и разноуровневым учебным заведением руководит Александр Лысиков. Он награжден дипломом лауреата национального конкурса «Почетный педагог РФ — 2024», имеет звание Народного учителя Российской Федерации и является почетным гражданином Московской области.

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