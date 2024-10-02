Серпуховский колледж получил награду национального конкурса
Учреждение образования в Серпухове стало лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие колледжи РФ — 2024». Престижную награду получил Губернский профессиональный колледж.
История учебного заведения началась в 1930 году с открытия Серпуховского педагогического техникума. Спустя шесть лет он получил статус училища, затем стал Московским областным педагогическим колледжем, а нынешнее название носит с 2010 года.
Сейчас образовательное учреждение входит в сотню лучших колледжей страны. Его выпускников всегда готовы принять на работу, поскольку колледж готовит настоящих профессионалов своего дела.
С 1985 года этим многопрофильным и разноуровневым учебным заведением руководит Александр Лысиков. Он награжден дипломом лауреата национального конкурса «Почетный педагог РФ — 2024», имеет звание Народного учителя Российской Федерации и является почетным гражданином Московской области.
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