Серпуховский историко-художественный музей стал финалистом национальной премии

Министерство культуры России объявило финалистов второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. В этом году в их число вошел Серпуховский историко-художественный музей.

Музей отметили в номинации «Пиар-кампания музея» за продвижение выставки «Маковские. Константин и Владимир», которая проходила с декабря 2023 по август 2024 года в новом выставочном зале галереи «Каретный сарай».

Всего в финал премии вышли 106 организаций со всей страны: среди них федеральные, региональные и муниципальные музеи, а также частные и коммерческие культурные учреждения. Вместе с Серпуховским музеем в список попали Музей-заповедник «Царское Село», Русский музей, Музей современной истории России и другие. С полным списком финалистов премии можно ознакомиться на официальном сайте.

Победителей определят с помощью онлайн-голосования, которое пройдет с 12 по 17 мая. Официальное объявление лауреатов и церемония награждения состоятся 21 мая в Малом театре в Москве.