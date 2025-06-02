Серпуховский драмтеатр стал площадкой для фестиваля «Мелиховская весна»

Подошел к концу ХХV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» и Серпуховский музыкально-драматический театр по традиции стал одной из площадок культурного события. Кроме спектаклей по произведениям Антона Чехова зрители увидели постановку «Зимняя сказка» по пьесе Уильяма Шекспира.

Фестиваль «Мелиховская весна» проводят с 2000 года. Участниками становятся профессиональные театры и творческие коллективы из России и стран зарубежья. Они представляют спектакли по произведениям Антона Чехова или о самом писателе.

В рамках фестиваля проходит специальная программа «Чехов+». Участники показывают постановки по произведениям еще одного автора. В этом году им стал Уильям Шекспир. В последний день фестиваля, 1 июня, актеры Театра юного зрителя имени Александра Брянцева из Санкт-Петербурга представили зрителям спектакль «Зимняя сказка» по пьесе известного английского драматурга.

«В „Зимней сказке“ поднимаются темы предательства и ревности, приобретающей трагический масштаб. Постановка, несмотря на присутствие в сюжете серьезного драматического конфликта, содержит много юмора, и по своей сути соответствует жанру „трагикомедия“. По словам авторов спектакля, ощущение зимы для Шекспира связано со старостью, смертью, сном, покоем — и эти метафоры способна понять только взрослая аудитория», — писали критики.

Режиссер спектакля Уланбек Баялиев. Постановка вошла в Long List Высшей национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2017-2018. Музыку для спектакля написал знаменитый композитор, Лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства Фаустас Латенас.