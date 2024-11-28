Студенты из Серпухова побывали на экскурсии в Госдуме

Группа студентов и активистов из Серпухова посетила Государственную думу. Экскурсия стала частью партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», который помогает молодым людям понять, как работает власть.

В рамках проекта «Школа молодого политика» ребята узнали о работе депутатов, пообщались с общественными деятелями и познакомились с историей государственной власти. Мероприятие поддержал депутат Александр Толмачев.

Некоторые участники проекта уже реализуют свои идеи. Например, Татьяна Губина, студентка медицинского колледжа, разработала проект по утилизации лекарств, который сейчас воплощается в жизнь.

Проект помогает молодежи развивать идеи и становиться профессионалами, которые смогут работать на благо города и округа.

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