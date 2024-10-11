Серпуховская компания увеличит выпуск продукции для ж/д транспорта в 2025 году

Компания «Ратеп-Инновация» планирует модернизировать производство по выпуску продукции для локомотивостроения и IT-интеграции. Для этого предприятие обратилось за льготным займом в Фонд развития промышленности Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.

«В модернизацию производства компания инвестирует 116,8 миллиона рублей. Для реализации проекта подмосковный ФРП одобрил предоставление льготного займа в размере 93,4 миллиона рублей, что составляет 80% от общей суммы», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По ее словам, средства направят на покупку современного технологичного оборудования, его установку, настройку и другие мероприятия по подготовке к серийному производству. Проект завершат к 2025 году, а его реализация позволит создать в округе около 30 рабочих мест.

Отмечается, что проект направлен на обновление станочного парка и увеличение объема выпускаемой продукции до 60 тысяч единиц за период займа.

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