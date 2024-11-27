Житель Серпухова стал комментатором чемпионата мира по ММА

В Ханты-Мансийске прошел чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам. На турнир приехали спортсмены из 35 стран, чтобы побороться за титул.

Комментатором этого большого события стал Павел Жестков из Серпухова. Павел — мастер спорта по лыжным гонкам и начальник отдела спорта спортивной школы «Зубренок». Он помогал зрителям лучше понять поединки и делал просмотр еще интереснее.

Соревнования прошли в десяти весовых категориях у мужчин и шести у женщин. «Все спортсмены показали достойный уровень, наблюдать за боями было интересно, а еще интереснее комментировать их», — рассказал Павел Жестков.

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