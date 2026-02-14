Серпуховчанка выиграла чемпионат «Профессионалы» по графическому дизайну

Ученица 9 класса школы современного образования Анна Федотова стала победительницей регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Графический дизайн. Юниоры». Соревнования проходили в Клину с 9 по 13 февраля.

В течение трех дней юные дизайнеры выполняли задания четырех модулей: разрабатывали айдентику, создавали дизайн рекламной продукции, коммерческую иллюстрацию и цифровые продукты. Анна успешно справилась со всеми испытаниями и завоевала золотую медаль.

Подготовка к чемпионату велась под руководством эксперта-наставника Натальи Федотовой, учителя изобразительного искусства школы современного образования. Наставник помогала участнице осваивать необходимые навыки и поддерживала на всех этапах подготовки к соревнованиям.

Впереди у победительницы новый этап — теперь Анне предстоит представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях. Участие в чемпионатах профессионального мастерства дает школьникам возможность проявить свои таланты, получить опыт конкурентной борьбы и определиться с будущей профессией.