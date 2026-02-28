Серпуховчанка победила на региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Ученица 10 класса школы современного образования Ада Леднева завоевала золотую медаль на региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Вожатская деятельность. Юниоры». Соревнования проходили в Раменском с 19 по 23 февраля.

В течение пяти дней участники демонстрировали уровень подготовки, креативность и умение работать с детьми. Победа в номинации потребовала от серпуховички не только профессиональных навыков, но и душевной теплоты, ответственности и способности вдохновлять окружающих.

Готовила Аду к чемпионату эксперт-наставник, учитель английского языка Кристина Флок. Благодаря ее знаниям, опыту и терпению юная конкурсантка смогла добиться высокого результата.

Теперь Ада Леднева будет представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях. Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила победительницу и ее наставника, пожелав им новых высот и ярких побед.