Серпухов вошел в тройку лидеров Подмосковья по овощеводству

Сельское хозяйство в Серпухове уверенно развивается, что доказывают итоги 2025 года. По овощеводству открытого грунта округ занял третье место в регионе, а общая площадь посевов увеличилась до 10 572 гектаров.

Производство молока по итогам прошлого года достигло 8 тысяч тонн, мяса — 250 тонн, яиц — 36 миллионов штук. Для аграриев в Подмосковье предусмотрено 40 видов мер господдержки — субсидий и грантов, что позволяет успешно развиваться сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам.

Одним из примеров стала «Экоферма Заречье», которая работает в Серпухове с 2011 года. Хозяйство занимается разведением скота абердин-ангусской породы. Предприятие начинало с 40 голов элитных бычков, а сегодня племенное стадо насчитывает более 500 голов. Благодаря регулярной государственной поддержке по Народной программе в виде субсидий на агротехнологии и поддержку племенного животноводства поголовье выросло в разы. В этом году экоферма получила в два раза больше средств, чем в прошлом — почти 5 миллионов рублей, которые направят на заготовку кормов.

На экоферме работает более 20 сотрудников. Под выпас скота отведена 1 тысяча гектаров, еще столько же используется для выращивания зерновых и рапса. На пастбище животные находятся под круглосуточным присмотром пастухов. Предприятие продолжает улучшать кормовую базу и осваивает новые рынки сбыта