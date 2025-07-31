Серпухов стал членом Союза развития наукоградов России

Серпухов официально вошел в состав НКО «Союз развития наукоградов России». Стратегическое решение было принято на заседании Совета депутатов округа, рассказали в Минтерполитики МО .

В сообщении отмечается, что благодаря членству округ получит финансовую поддержку для городских проектов и локального бизнеса сфере науки и технологий.

Для специалистов откроются новые образовательные возможности — станут доступны семинары, конференции для повышения квалификации и обучения передовым практикам.

Теперь муниципалитет сможет развиваться с лучшими наукоградами страны, что будет способствовать развитию городской среды и повышению качества жизни жителей.

Кроме того, вступление с союз — это сигнал крупным компаниям, что Серпухов открыт к сотрудничеству и инновациям.

Напомним, что организацию основали в 1997 году для объединения усилий городов в научно-технической и интеллектуальной сферах и дальнейшего совместного развития. Сейчас члены «Союза наукоградов России» активно развивают экономику России и укрепляют международное сотрудничество.