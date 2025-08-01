Серпухов присоединился к сообществу наукоградов России

На прошедшем заседании совета депутатов городского округа Серпухов было утверждено решение о присоединении города к Союзу развития наукоградов России. Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что этот шаг создаст благоприятные условия для сохранения научного потенциала территории, внедрения инноваций и поддержки молодых специалистов.

Вступление в союз позволит Серпухову получить дополнительные ресурсы для реализации значимых городских инициатив и стимуляции местного наукоемкого бизнеса.

Кроме того, это решение упростит организацию образовательных мероприятий, включая семинары, конференции и программы повышения квалификации, направленные на внедрение современных управленческих подходов.

Также город получит возможность перенимать успешный опыт других территорий, совершенствовать инфраструктуру и улучшать качество жизни населения.

Членство в Союзе демонстрирует готовность Серпухова к технологическому партнерству и инновационному развитию.

Отметим, что Союз развития наукоградов России был создан в 1997 году для консолидации усилий городов с мощным научно-исследовательским потенциалом для их комплексного развития, превращения в драйверы экономического роста страны и расширения международного взаимодействия.