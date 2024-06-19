Серпухов получил статус наукограда

В минувшем марте правительство Подмосковья сообщило, что Минобрнауки утвердило стратегию развития Серпухова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что присвоение статуса наукограда открывает новые возможности для развития городского округа.

Кроме того, это позволит реализовывать важнейшие стратегические научные идеи, что, в свою очередь, поможет обеспечить технологический суверенитет.

«Большой Серпухов — знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи», — отмечал глава региона.

При этом статус наукограда теряют Пущино и Протвино, которые в прошлом году вошли в состав Серпухова.

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