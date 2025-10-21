Серпухов победил в национальном конкурсе туристических видео «Диво России»

Ежегодно в фестивале-конкурсе «Диво России» принимают участие тысячи видео от любителей и профессионалов. В этом году выступили более 300 человек из 50 регионов. Творческая команда городского округа представила на конкурс ролик «Серпухов старый. Серпухов новый» в номинации «Музыкальные видеоклипы».

Ролик создали Управление культуры муниципалитета в сотрудничестве с телеканалом ОТВ-Серпухов. В видеоклипе сделали акцент на семейный туризм и представили живописные места: деревню Глубоково на Ивановой горе, Соборную гору, городские парки и другие знаковые достопримечательности. Материал приурочили к 685-летию Серпухова в 2024 году, а основой стала песня местного жителя Алексея Колобова. Композицию исполнили 40 вокалистов и творческих коллективов.

Клип создавали режиссер-постановщик О. Завражина, операторы М. Панкратьев и Д. Хакимов, звукорежиссер А. Меркулов. Главные роли исполнили П. Михайлюк, О. Завражина, Е. Завражина из Дома культуры «Исток», а также Т. С. Борисова из народно-вокального коллектива «Прялица» ДК «Лира» поселка Пролетарский. Спели В. Озерная, Ф. Яппаров, В. Щербакова, О. Завражина, М. Готман, А. Травкин, Д. Дорошева, эстрадный вокальный коллектив «Притяжение», вокальная студия «Viva la voce», ансамбль народной песни «Миряночка», ансамбль русской и популярной песни «Русские узоры» и народный вокальный ансамбль «Желанушки».

Победа стала значимым достижением для Серпухова, подчеркнула туристическую привлекательность и высокий творческий потенциал.