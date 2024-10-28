Серпухов победил на всероссийском фестивале фильмов

Телеканал «ОТВ-Серпухов» стал первым на всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега». Победителем в номинации «Серия» стала главный редактор информационного агентства Олеся Акинфеева.

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова поздравила телеканал «ОТВ-Серпухов» с наградой.

«„ОТВ-Серпухов“ поздравляю с новой большой профессиональной наградой! В Тарусе подвели итоги Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ „Берега“. Победителем в номинации „Серия“ стала главный редактор телеканала, режиссер Олеся Акинфеева за цикл киноновелл о Тарусе. Оператор и монтаж — Владислав Кузьмин», — поделилась она.

Фестиваль «Берега» каждый год объединяет журналистов, операторов, редакторов, режиссеров, монтажеров и других профессионалов в области кино и телевидения. Участники мероприятия обмениваются опытом, узнают о новых трендах телевещания.

На конкурс со всей страны в этом году прислали более 300 работ. И только девять из них жюри признало лучшими.

«Горжусь и желаю новых побед, вдохновения и сил на реализацию новых идей», — добавила Татьяна Орлова.

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