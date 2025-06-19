Серпухов отметил год со дня присвоения статуса наукограда

Год назад городскому округу Серпухов, где расположены 50 промышленных комплексов, присвоили статус наукограда. В муниципалитете не только активно развивается экономика, но и социальная политика, а также инфраструктура.

Научно-промышленные комплексы находятся в Пущине, Протвине и в Серпухове, включая поселки Оболенск и Большевик: это, например, АНО «Институт инженерной физики», АО «Ратеп», АО «Металлист», Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, ООО «Алиум», НИЦ токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов и другие. Численность специалистов научно-производственного комплекса составляет в среднем порядка 9,5 тысяч человек.

В округе проводят исследования в области физики высоких энергий, биологии, биотехнологии, генетики, фармакологии и экологии, оборонно-промышленного комплекса, фармацевтических и химико-биологических направлений.

Помимо этого, в Серпухове создают все условия для профессионального роста молодежи, привлечения инвестиций и формирования инновационной экосистемы. В основе — реализация проектов класса «мегасайенс» «Сила» и «Омега» международного значения. Так, в рамках проекта «Сила» планируют разработать новый перспективный источник излучения, синхротронно-лазерного комплекса четвертого поколения. Также в округе работают над созданием первого в России центра ядерной медицины на базе ускорительного комплекса «У-70».

Не забывают и о комфорте жителей округа. В муниципалитете благоустраивают общественные территории, обновляют учреждения культуры и отдыха, строят новые дома.