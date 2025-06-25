Серию забегов проведут на гастрономическом фестивале в Истре 12 и 13 июля
Фермерско-гастрономический фестиваль «Сырный трейл» пройдет 12 и 13 июля в Истре. Организаторы подготовили серию активностей для гостей сыроварни Олега Сироты.
Для гурманов весь день будут доступны сыр и вино в специально оборудованных пунктах питания.
Любители активного отдыха смогут совершить забеги на пять, 15 и 25 километров. Маршруты проложат через коровник.
Для тех, кто предпочитает повеселиться, подготовили карнавальный забег, забег в лаптях (обувь выдадут на старте) и ночной маршрут «Сырный жор» на 10 километров.
Не забыли организаторы и про юных гостей — им предложат преодолеть дистанции 500 метров и километр.
Главный приз — головка сыра весом шесть килограммов.
Подать заявку на участие можно на сайте.