Серию встреч ко Дню воинской славы провели в школах и библиотеках Химок

Ко Дню контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в Химках организовали серию патриотических встреч. Мероприятия прошли в школах и библиотеках округа.

В библиотеке № 3 городского округа Химки прошла историческая викторина. Мероприятие посетили муниципальные депутаты Юлия Ишкова и Владимир Суслов.

«Участникам рассказали о важнейшей для нашего города битве в Великой Отечественной войне. Здесь каждый смог проверить свои знания по истории в тематической интеллектуальное игре», — отметил Владимир Суслов.

Ученики школы № 1 побывали на патриотической лекции и экскурсии по школьному музею. К ребятам присоединилась и муниципальный депутат Галина Болотова.

Учащимся школы «Лига первых» показали отрывки документального фильма и видеообращение заместителя председателя местного Совета депутатов Александра Васильева.

«В Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Именно поэтому для жителей регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности», — рассказал он.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что в муниципалитете с начала июля организовали более 500 патриотических мероприятий. Для горожан регулярно проводят тематические лекции, мастер-классы, спортивные мероприятия, встречи с участниками специальной военной операции, выставки, патриотические акции и другое.

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