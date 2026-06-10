Серию видеороликов о развитии медиа создали в Раменском округе

Журналист проекта «Мой округ Раменский» приняла участие в записи серии образовательных видеороликов на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Проект был направлен на развитие медиакомпетенций студентов и совершенствование навыков в сфере цифровых коммуникаций.

Алина Сигалева в качестве практикующего специалиста передала реальный опыт деятельности корреспондента будущим специалистам медиа. Она рассказала в видеороликах для ребят о специфике профессии и актуальных требованиях к контенту на современных информационных площадках.

Проект был организован специально для команд молодежных медиацентров колледжей Московской области, в том числе Раменского колледжа и Раменского дорожно-строительного техникума. Для студентов это стало возможностью получить практику работы с контентом, расширить профессиональные знания и сделать еще один шаг в развитии своей карьеры.



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