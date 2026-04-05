Серию уроков ко Дню молодого избирателя провели в Можайском округе

В Можайском муниципальном округе подвели итоги цикла образовательных мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, который отмечался 26 марта. По инициативе территориальной избирательной комиссии в школах округа прошла серия уроков для старшеклассников, где молодежь знакомили с основами избирательного права.

Завершающая встреча состоялась 3 апреля на базе Можайского техникума. Ее участниками стали 145 студентов, которым рассказали об устройстве избирательной системы в России.

С ключевыми аспектами организации выборов будущих избирателей познакомила член территориальной избирательной комиссии Мария Журихина. Она рассказала о форматах голосования, процедуре работы на участках, а также о роли наблюдателей и других важных элементах проведения выборных кампаний.

С приветственным словом к студентам обратилась председатель территориальной избирательной комиссии, заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова.

«Мы посетили несколько образовательных учреждений округа, и везде чувствовался живой интерес ребят. Ближайшие выборы — реальная возможность для тех, кому уже исполнилось 18 лет, повлиять на будущее нашего округа, области и страны. Знания, которые они получили, помогут сделать этот шаг осознанно», — подчеркнула Ольга Спиридонова.

Всего в рамках серии состоялось пять встреч в учебных заведениях округа. Полученные знания ребята смогут применить уже этой осенью: выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы пройдут с 18 по 20 сентября.