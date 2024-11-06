Серию творческих мастер-классов запустили в парке «Киово» в Лобне

Юные жители Лобни могут попробовать себя в рукоделии и литературе на занятиях в парке «Киово». Программу мастер-классов организовали так, чтобы каждый ребенок мог развить новые навыки и весело провести время.
На мастер-классе «Очумелые ручки» ребята создают поделки из подручных материалов — в минувший вторник вместе с педагогами они мастерили снежинки. На занятиях «Художественное слово» детей учат правильно рассказывать стихи, развивают дикцию и помогают освоить дыхательные упражнения. Мероприятия проходят каждую неделю по вторникам с трех до четырех часов дня.
Посещение свободное, но нужно захватить сменную обувь.