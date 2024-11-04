Серию творческих мастер-классов провели на «Ночи искусств» в Дмитрове

В Дмитровском округе прошла серия мастер-классов, концертов и выставок, приуроченных ко Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году мероприятие прошло под девизом «Россия объединяет».

В центральной библиотеке прошел концерт «А мы песни пели». Для гостей выступили артисты вокально-хорового отделения Дмитровской школы искусств и ансамбля «Ягодки» — воспитанники Юлии Масловой.

На первом этаже гости познакомились с рукоделием в творческом пространстве «Шатер». Некоторые приобрели игрушки, сувениры и украшения для дома. Каждый смог принять участие в тематическом мастер-классе.

На площадке «Чай с историей» заваривали колыванский национальный напиток из иван-чая, а на других этажах жители изготавливали фоторамку или шоппер, подкову, значок, ларец, матрешку и научились реставрировать домашнюю мягкую мебель.

Для любителей сказок прошел киносеанс, а также семейная викторина.

В Дмитровском кремле организовали костюмированную экскурсию «История, быт и художественная жизнь края».

В фойе выпускницы Дмитровской художественной школы вместе с преподавателем Александрой Никифоровой дарили перформанс «Как создается шедевр». Они рисовали портреты всем желающим.

Участники создавали скульптуры из глины и дерева, учились делать букеты и прослушали лекции о поэзии хайку.

Театр-студия «Колесо» показала спектакль «Робин Гуд», а участники клуба исторической реконструкции «Дмитровский полк» представили интерактивную программу «Ратный путь». Гости узнали об эпохе Александра Невского, видах оружия и кольчуге. Доспехи воина можно было рассмотреть и примерить.

«Насыщенно и интересно прошла Всероссийская акция „Ночь искусств“ в Дмитровском городском округе. Она позволила жителям окунуться в мир искусства и насладиться различными мероприятиями. Мы рады, что каждый смог открыть для себя новые творческие горизонты», — отметила временно исполняющая обязанности главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».