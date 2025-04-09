Серию спектаклей о Великой Отечественной войне покажут во Фрязине

С 14 по 18 апреля во Дворце культуры «Исток» во Фрязине пройдет городской открытый фестиваль «С заМИРанием сердца», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ежедневно в 18:00 жителям покажут спектакли, рассказывающие о героизме, мужестве и силе духа солдат.

Фестиваль «С заМИРанием сердца» проводят ежегодно для сохранения исторической памяти и воспитания чувства патриотизма у молодежи. На сцене выступят творческие коллективы с яркими концертными программами. Ребята исполнят песни, прочитают стихи, покажут театральные постановки о событиях Великой Отечественной войны.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к мероприятию и прикоснуться к истории нашей страны через искусство. Спектакли покажут во Фрязине по адресу: улица Комсомольская, дом № 17.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+