Мероприятия к годовщине победы в битве за Кавказ в 1943 году провели в Химках

Десятки мероприятий провели в Химках ко Дню Победы в битве за Кавказ в 1943 году. Встречи прошли в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

В Химках организовали тематические уроки истории и лекции. Одно из таких мероприятий прошло на малой сцене театра «Наш Дом». В нем приняла участие лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«Участникам предоставили возможность прикоснуться к истории, узнать о героических страницах нашей страны», — добавила она.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» участники прослушали лекцию. Общественник Егор Ченюк рассказал спортсменам о ключевых моментах в борьбе за стратегически важную территорию.

«Битва за Кавказ продолжалась 442 дня, став одним из продолжительных сражений в военной истории России», — отметил Егор Ченюк.

Экскурсию по виртуальному музею «Химки 1941–1945. Все для фронта, все для победы!» провели в библиотеке № 4 в микрорайоне Сходня. Участники узнали, как победа повлияла на дальнейший исход Великой Отечественной войны.

«Это сражение стало одним из самых значимых в истории военного искусства. Оно представляет собой яркий пример успешных оборонительных и наступательных операций, которые были проведены на обширной территории в сложных условиях», — рассказал муниципальный депутат Руслан Шаипов.