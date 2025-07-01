Серию мастер-классов провели на форуме по инклюзивному образованию в Орехово-Зуеве

В стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве продолжает работу международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: теория и практика». Второй день мероприятия объединил ведущих специалистов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Участники форума представили передовые методики сопровождения и обучения детей и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделили современным подходам к созданию доступной образовательной среды.

Ректор ГГТУ Галина Скударева выразил партнерам благодарность за возможность провести конференцию в учебном заведении, а также отметила особое значение инклюзивных практик.

Президент университета Надия Юсупова в своем выступлении сделала акцент на ключевой роли подготовки педагогов, способных профессионально работать с учащимся, у которых есть особые образовательные потребности.

Программа второго дня включала экспертную сессию с участием заведующего лабораторией Российской академии образования Вагифа Байрамова, профессора Кокшетауского университета Дмитрия Лепешева, профессора Кубанского государственного университета Елены Шумиловой и других специалистов из разных регионов страны.

В рамках форума прошли тематические секции, посвященные профессиональному образованию людей с инвалидностью и особенностям обучения в системе среднего профессионального образования. Участники также смогли посетить мастер-классы.

Организаторами выступили университет, региональное Министерство образования, Российская академия образования при поддержке других высших учебных заведений.