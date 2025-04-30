Серию масштабных экологических акций проведут в Подмосковье в мае

В мае жителей Московской области ждет серия экологических мероприятий. Присоединиться к инициативам, направленным на защиту окружающей среду, приглашают экоактивистов, волонтеров и всех неравнодушных.

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» стартует 17 мая. Ее цель — сократить вредные выбросы от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, вовлечь население в реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» и познакомить людей с проектами по охране атмосферного воздуха.

Она продлится до 7 сентября, и каждый желающий может принять в ней участие. Подробности — на официальном сайте.

Традиционная акция «Соловьиные вечера», организованная Союзом охраны птиц России, пройдет 18 и 19 мая. Она призвана привлечь внимание к проблемам пернатых и использовать данные о численности соловьев как индикатор экологического состояния территорий.

Участники могут не только фиксировать места обитания птиц, но и прикреплять аудиозаписи их пения. Условия участия доступны на сайте проекта.

Кроме того, 26 мая начнется IV Всероссийский «Марафон экооткрытий» от экологического фонда имени В. И. Вернадского. Это образовательная онлайн-площадка для школьных и студенческих экоотрядов, экосообществ и всех желающих.

Мероприятие пройдет в формате Zoom-конференции, а узнать подробности можно на сайте фонда.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что экологическое воспитание — важная часть работы ведомства.

«В Подмосковье для этого делается многое: проводятся открытые уроки, представительный экологический фестиваль, Ярмарка экологических проектов и другие мероприятия. В обществе нарастает понимание того, что охрана природы должна быть заботой каждого, долгосрочным и перспективным общественным трендом», — подчеркнул он.