Сегодня 13:00 Серию экскурсий в Подмосковье провели для делегации российских омбудсменов Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье Подмосковье

Подмосковье

Красногорск

Экскурсии

Олег Сирота

Подмосковье

Омбудсмен Московской области Ирина Фаевская организовала экскурсию в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля для коллег из других регионов. Она прошла в рамках мероприятий к 25-летию института Уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

Гости познакомились с работой уникального медицинского учреждения, где ежедневно оказывают помощь детям со всей России. Центр в Красногорске открылся в августе 2024 года при поддержке президента Владимира Путина, и за это время его специалисты помогли более 460 тысячам детей из Подмосковья и 75 регионов страны.

Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 1/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 2/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 3/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 4/4

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Наталья Стребкова отметила высокий уровень оснащения центра, использование современных технологий и профессионализм медицинской команды.

«Меня особенно впечатлила глубокая сопричастность и самоотдача медицинского персонала, их искреннее желание помочь каждому ребенку — будь то экстренный случай или плановое лечение. Это стремление к постоянному совершенствованию знаний и внедрению новейших технологий делает их работу по-настоящему выдающейся. Мы можем по праву гордиться тем, что такой уникальный центр служит не только Подмосковью, но и всей России. Особенно ценно, что подобные площадки дают нам, представителям субъектов, возможность обмениваться передовыми практиками и опытом, активно используя потенциал телемедицины, — подчеркнула Наталья Стребкова.

Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 1/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 2/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 3/4 Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Подмосковье 4/4

В рамках программы делегация также посетила Истринскую сыроварню Олега Сироты, где гостям показали процесс производства сыра — от подготовки молока до созревания продукции.