Серию экологической акции проведут в Подмосковье с 9 по 11 мая

В праздничные выходные в Подмосковье пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов. Мероприятия проведут 9, 10 и 11 мая сразу в нескольких городах региона. Организаторами выступят волонтерские экологические сообщества совместно с партнерами и активистами.

Во время акций жители смогут принести на переработку различные виды вторсырья, включая макулатуру, пластик, металл, пленку, пакеты и ненужную электротехнику. Собранные отходы направят на дальнейшую переработку. На площадках будут работать волонтеры, которые помогут участникам правильно отсортировать сырье и подскажут, какие материалы принимаются.

В субботу, 9 мая, экологические акции состоятся в Королеве сразу на двух площадках. Первая будет открыта с 11:00 до 13:00 на улице Калинина, 6В. Еще один пункт сбора откроют на проезде Макаренко, 1 — там вторсырье будут принимать с 11:00 до 12:00.

На следующий день, 10 мая, к экологической инициативе присоединятся Мытищи. Акция пройдет на улице Мира, 32/2 с полудня до 14:00.

Кроме того, 11 мая мероприятия продолжатся в Химки и Черноголовке. В Химках пункт приема вторсырья организуют на улице Германа Титова, 14к1 — акция продлится с 12:00 до 13:00. В Черноголовке экологическая площадка будет работать на улице Первой, 9а с 10:00 до 11:00.

Организаторы отмечают, что подобные акции формируют у жителей культуру осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.