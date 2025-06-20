Серию экологических акций проведут в Подмосковье 22 июня

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье в воскресенье, 22 июня, проведут серию акций по раздельному сбору отходов. Присоединиться к экологическим мероприятиям приглашают всех желающих.

Акции проведут в Домодедове, Королеве, Ногинске, Чехове, Балашихе, Видном и Красногорске. Жители получат возможность сдать свыше 40 видов фракций.

Участников призывают подготовить отходы перед сдачей — вымыть, просушить, а затем компактно сложить.

Волонтеры будут дежурить на всех локациях и ответят на все интересующие вопросы.

Всем участникам экологических акций начислят бонусы от магазина «ВкусВилл», которые можно будет не только потратить, но также отправить на благотворительность.